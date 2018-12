La Grossa arriba a Valls amb part d'un quart premi i d'un cinquè

Salou és l'altre municipi de Tarragona que s'ha endut part del quart premi

Actualitzada 31/12/2018 a les 17:04

La sort de la Grossa de Cap d'Any ha fet aturada a Valls (Alt Camp) amb una part d'un quart premi, el 59743, i d'un cinquè, el 54.825. El premi més gros, amb 10.000 euros per bitllet de 10 euros, l'ha repartit l'hipermercat Esclat, als afores del municipi, on han repartit 15 butlletes. Per a la gerent de l'Esclat de Valls, Elisabet Espuny, és «molt gratificant» saber que han repartit alegria, malgrat que no s'ha presentat cap client agraciat a comunicar-los-ho. Part del mateix número s'ha venut a l'Esclat de Salou. D'altra banda, l'Estanc la Cort ha repartit 30 butlletes d'un dels cinquens premis, que donaran als guanyadors 5.000 euros per cada 10 euros jugats. En aquest punt cèntric de Valls ha anat de ben poc que no repartissin encara més sort: només els han ballat dos números per donar el tercer i un altre cinquè premi.A hipermercat l'Esclat de Valls, situat al polígon, els treballadors encara no havien acabat de pair que alguns d'ells havien venut, a caixa, una quinzena de bitllets d'un quart premi de la Grossa de Cap d'Any, que despatxen des de l'estiu. Després d'haver rebut trucades de diversos clients, la gerent d'aquest hipermercat de Valls encara mirava de confirmar que havien estat ells qui havien repartit sort.Un cop confirmat, han comunicat per megafonia que l'establiment havia venut butlletes premiades amb el quart premi, un anunci que ha despertat tímids aplaudiments. I és que el ritme del supermercat no s'atura, quan falten poques hores després del sopar de Cap d'Any, i els clients ultimaven les seves compres, aliens al sorteig. Cap premiat s'ha apropat a celebrar-ho a l'Esclat, almenys fins a primera hora de la tarda, tot i que la plantilla està convençuda que els afortunats seran clients de Valls o de rodalia, d'on sol ser els compradors.La gerent, Elisabet Espuny, ha explicat a l'ACN que ha estat «una gran alegria» per a tots els treballadors. Tot i que alguns es van quedar números de la Grossa, a falta d'acabar-ho de confirmar, cap ha resultat premiat. Espuny ha explicat que han venut «moltíssims» números i que esperen que, de cara al pròxim sorteig, de Sant Jordi i de Cap d'Any del 2019, puguin vendre'n encara més, després de saber que han repartit sort.Al centre de Valls també ha arribat l'alegria de la Grossa. Ha estat a l'Estanc del carrer de la Cort, on han venut un dels cinquens premis. El gerent, Xavier Calvet, ha explicat a l'ACN que han tingut un primer apropament al primer cinquè premi, que només ha variat d'una xifra respecte a un número que ells havien venut. Un cop sortejats els cinquens premis, han confirmat que n'havien venut un. La jugada del ball de números s'ha tornat a repetir després amb un tercer premi. «Ha sortit l'11825, i nosaltres teníem l'11925», ha explicat.«Igualment, seguim molt contents perquè el cinquè premi l'hem pogut repartir per Valls i hi ha molta felicitat al poble», ha afirmat Calvet, encara amb una copa de cava a la mà. La celebració l'han fet pràcticament sols els responsables de l'estanc, perquè cap afortunat s'ha deixat veure per l'establiment, tot i que algun sí que ha trucat per contrastar-ho telefònicament. De cara a l'any que ve, confien que els compradors seran «més actius» un cop s'ha demostrat que la sort també es reparteix des d'aquí. «Però primer hem de celebrar aquest premi i tenim un Cap d'Any mogut», ha assegurat el gerent.