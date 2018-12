Hi ha hagut una petita fuita d'àcid clorhídric per la vàlvula però no ha anat més enllà

Actualitzada 31/12/2018 a les 09:05

L'AP-7 està tallada a l'altura de Cambrils i en sentit sud per un incendi ja apagat en les rodes d'un camió cisterna que portava càrrega perillosa, en concret 24.000 litres d'àcid clorhídric en dissolució. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Transcat perquè hi havia una petita fuita d'àcid per la vàlvula, però no ha anat més enllà. Els Bombers,n que s'han traslladat al lloc amb cinc vehicles, han rebut l'avís a les 4 de la matinada i ràpidament han apagat el foc i han netejat la petita fuita. El camió estava aparcat al voral dret i el conductor estava fora del vehicle, il·lès.Passades les 7 del matí ha arribat l'empresa propietària per fer el transvasament de la càrrega en dues cisternes i emportar-se el camió avariat. Els Bombers s'hi han quedat per precaució. Mentre dura l'operació es fan desviaments de trànsit per la sortida 31.