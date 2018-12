L'Hospitalet acull una gala lírica solidària per les persones amb Asperger

L'acte tindrà lloc el proper 4 de gener, a les 20 hores, al Teatre Auditori

El festival líric internacional Daurada Escena i MundoTEA han organitzat una gala solidària per divulgar i prendre consciència social sobre el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) d'Alta Funcionalitat (AF), més conegut com Síndrome d'Asperger. Aquesta se celebrarà el pròxim 4 de gener, a les 20 hores, al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. Els fons recaptats aniran destinats íntegrament a l'AMPA de l’Escola Mestral.El Trastorn de l'Espectre de l'Autisme encara comporta un important repte en la comunicació i en la interacció social per la millora de la convivència i la qualitat de les persones amb TEA. La recaptació obtinguda permetrà iniciar accions que millorin la qualitat de vida dels nens diagnosticats.La gala comptarà amb intèrprets de reconegut prestigi artístic, presents en els principals teatres del país. Aquest són: Núria Vilà (soprano), Sara Bañeras (soprano), Anna Farrés (soprano), Carles Pachón (baríton), Jan Antem (baríton), Berta Brull (piano) i Viviana Salisi (piano).El preu de l'entrada serà de 10 euros i es podrà adquirir una hora abans en el mateix Teatre Auditori. Així mateix es crearà una fila 0 amb l'objectiu que aquelles persones que no puguin assistir a la gala però que vulguin col·laborar ho puguin fer.