Els Timbalers Cop de Cap amenitzaran l'arribada de Ses Majestats

Actualitzada 31/12/2018 a les 14:47

Els tres Reis d’Orient arribaran a Cambrils per mar el proper dissabte 5 de gener a les 18:30 hores. A partir de les 18 hores els Timbalers Cop de Cap amenitzaran l'espera amb animació. Els focs artificials anunciaran l’arribada de Ses Majestats i seguidament s'iniciarà la gran cavalcada pels carrers i places de la vila.En arribar a la plaça de l’Ajuntament, es donarà la benvinguda a la ciutat a Gaspar, Melchor i Baltasar, que faran la recollida de cartes, i s’oferirà xocolata a les persones assistents.L’endemà dissabte, 6 de gener, els Reis d’Orient repartiran casa per casa les joguines i els regals als nens i nenes que ho hagin sol·licitat. El repartiment començarà per barri de la Parellada, la plaça del Pòsit i les urbanitzacions de Llevant i Ponent.