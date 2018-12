Els Reis Mags arribaran per mar a Roda de Berà

Ses Majestats rebran la clau màgica que obre les portes de totes les llars del poble

Un any més, Ses Majestats arribaran a Roda de Berà en vaixell. Serà a partir de les cinc de la tarda al Port Esportiu on centenars de persones els estaran esperant. Des d’allà faran un petit recorregut damunt les seves carrosses per la plaça Mediterrani, av. del Mar, carrer Sant Llorenç, av. Reina Fabiola, av. de la Platja o plaça Sant Jaume, entre d’altres.Seguidament es desplaçaran fins el nucli urbà, on a dos quarts de set de la tarda iniciaran la gran cavalcada. L’itinerari els portarà per l’avinguda Sant Jordi, plaça Catalunya, pel carrer Generalitat, Nou i Joan Carles I fins a la plaça de l’Ajuntament. Des del balcó, acompanyats per l’alcalde Pere Virgili i els membres de la Corporació, els Reis saludaran a tots els presents i recolliran la clau màgica que obre les portes de totes les llars del poble.