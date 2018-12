El Refugi Les Set Cabretes recull fons per salvar una euga enverinada

L’animal va menjar baladre, una planta tòxica que s’acostuma a plantar a espais públics i l’entitat necessita pagar les factures veterinàries

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:02

El refugi d’animals de granja Les Set Cabretes de Botarell ha encetat una campanya, a través de les xarxes socials, per a recaptar fons i pagar l’elevat cost del tractament veterinari d’una euga anomenada Luna. L’animal es troba en estat molt greu després d’haver menjat, per error, baladre, una planta arbustiva tòxica per animals i per a les persones que s’acostuma a trobar com a ornament de jardineria a molts parcs i espais públics. Les Set Cabretes demana col·laboració per a sufragar els 2.060 euros que resta per pagar el veterinari i la medecina després d’haver-la sotmès a tractament per salvar-li la vida i a altres imprevistos.El refugi d’animals de granja va adoptar l’euga Luna quan aquesta estava prenyada «i es va convertir en la mare de tots els animals que vivien amb ella». Fa tres mesos va tenir la seva cria: una femella. Fa només unes setmanes, els cuidadors del refugi es van trobar l’euga estesa a terra i malalta. L’analítica va ser clara: el seu cos havia estat enverinat després d’ingerir, per error, una petita fulla verinosa. Si hagués ingerit tota la fulla, afirmen, la seva mort hauria estat segura. Els responsables del refugi es van negar a sacrificar-la. «Necessitàvem el millor dels veterinaris, que ja el tenim –José Pedro Lópes da Silva– prou fons per pagar el tractament car i un miracle», diuen des del refugi. De moment, el tractament està donant els seus fruits i sembla que l’euga es recupera molt lentament. «Després de diversos intents d’aixecar-la amb la grua, medicaments molt forts i dietes acordades pel veterinari, el progrés va ser lent», expliquen des del refugi.Voluntaris i responsables del refugi han estat fent guàrdies a les nits per aixecar-la cada cop que cau i per donar-li menjar cada dues hores. El refugi ha hagut de fer front a les despeses dels medicaments, grua, veterinaris, entre d’altres i recull fons a través de les xarxes o bé al número de compte bancari: ES52-2085/9511-83-0330359824 amb el concepte «ajuda Luna».