Enguany la proposta fou itinerant

Actualitzada 30/12/2018 a les 22:41

Constantí va gaudir ahir de les darreres sessions del Pessebre Vivent. Com a novetats d’enguany, el Pessebre Vivent «Racons» de Constantí es va fer de forma itinerant i les diverses escenes de la representació del naixement de Jesús de Natzaret es van representar per diferents racons del municipi. Les escenes es van desenvolupar en nou indrets diferents del nucli antic del municipi. Al carrer Sant Vicenç es va representar l’Anunciació. D’altra banda, a la muralla es va donar vida al mercat. A la plaça dels Drets Humans, es va representar l’edicte d’Herodes; al carrer Major número 2 la casa dels pastors; al carrer de les Creus hi haurà l’hostal i a la Pista d’Estiu es va recrear l’escena de l’infern. Finalment, els assistents van poder gaudir de l’Anunciació als pastors al Parc del Raval i, al carrer del Morrot, es va ubicar l’establia. Per últim, la Sala Parroquial va acollir la celebració del Nadal. Grans i petits van gaudir ahir de les darreres sessions, després de la representació que es va fer el dia de Sant Esteve.