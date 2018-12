Denuncien la celebració d'una festa 'rave' en una nau del polígon de Perafort

Els Mossos han instal·lat diversos controls a les vies d'accés a les instal·lacions

Actualitzada 31/12/2018 a les 16:57

L'alcalde de Perafort, Josep Martí Pla i Pla, ha denunciat als Mossos d'Esquadra la celebració d'una festa rave en una nau deshabitada del polígon industrial del seu terme municipal. La celebració hauria començat diumenge i a hores d'ara encara estaria en marxa amb una gran multitud d'assistents.Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al punt on se celebra la festa i han obert una acta administrativa al responsable, ja que no disposa d'autorització per organitzar-la. Els agents asseguren que la nau es troba en una zona que no molesta als veïns, tot i que han instal·lat diversos controls a les vies d'accés per evitar que cap persona, que estigui a la festa i hagi consumit begudes alcohòliques o altres substàncies, pugui agafar el cotxe. Això comporta que hi hagi retencions a la zona.Des de la policia autonòmica asseguren que són les úniques mesures que poden prendre, ja que desallotjar a la gran quantitat de persones que hi participen suposaria un problema més gran.