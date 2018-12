Els infants han fet llargues cues per entregar les llistes dels seus desitjos

Actualitzada 30/12/2018 a les 13:29

Els Reis Mags d’Orient s’apropen i els seus patges ja estan passant per diversos municipis per recollir les cartes de tots els nens i nenes. Avui ha estat el torn de la Canonja on els patges reials s’han presentat al Castell de Masricart per recollir les llistes de tots els desitjos dels infants del municipi.