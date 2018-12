La policia el va enxampar a l’estació de tren

Actualitzada 30/12/2018 a les 12:11

L’autobús de la campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits es trobava al Vendrell durant el dia d’ahir, concretament a la Rambla d’aquest municipi. Cap al migdia, quan encara no havien començat les donacions de la tarda, un home va aconseguir colar-se a l’interior de l’autocar i va robar un ordinador portàtil.Quan el lladre es dirigia cap a l’estació amb l’ordinador, va ser vist per un veí que va alertar a la policia local en veure que actuava de manera estranya. Els agents es van dirigir ràpidament cap a l’estació del Vendrell on van aconseguir detenir-lo i recuperar l’objecte sostret de l’autobús de donació de sang.