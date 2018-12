Valls serà una petita Viena gràcies al concert d'Any Nou de la Strauss Festival Orchestra

El concert, que inclou ballet, es farà al centre Cultural aquest dissabte, 29 de desembre

Actualitzada 28/12/2018 a les 18:23

El Centre Cultural de Valls es transformarà aquest dissabte, a partir de les 21 h en un escenari vienès on es reproduirà el tradicional concert d'Any Nou que cada any aplega milers d'espectadors.Des de fa 29 anys, la Strauss Festival Orchestra fa gira per Europa per intentar apropar la màgia de l'actuació austríaca arreu. En aquesta ocasió, després d'haver passat per escenaris com el Teatre Real de Madrid o el Palau de la Música de Barcelona, el tradicional concert arriba a Valls.L'orquestra interpretarà els temes més coneguts del denominat 'rei del vals' que li dóna nom. Entre les peces que tocaran no faltaran Sang vienesa, Veus de primavera, Vals de l'Emperador, Champagne o fragments de l'opereta El Ratpenat. Tampoc no faltarà la interpretació del vals, segurament, més conegut, En el Bell Danubi Blau, ni tampoc la Marxa Radetzky que, acompanyada per les palmes del públic, acostuma a tancar la vetllada.De l'actuació destaca la participació de l'Strauss Festival Ballet Ensemble, que interpreta diverses coreografies acompanyant algunes de les composicions.