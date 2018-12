La Cooperativa de l'Aleixar liquida finalment la seva secció de crèdit

El 8 de gener hi ha convocada una assemblea per liquidar també l’entitat en el seu conjunt

COSELVA, a l’espera

La secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar ja és història. En una assemblea celebrada ahir al vespre, els socis van aprovar la seva dissolució amb només un vot en contra i tota la resta a favor. Entre els punts de l’ordre del dia també hi havia la venda de les oficines a l’Ajuntament de l’Aleixar per 114.000 euros i la convocatòria d’una nova assemblea, el 8 de gener, per dissoldre de manera també definitiva la Cooperativa de l’Aleixar en el seu conjunt. D’aquesta manera s’acabaran més de seixanta anys de cooperativisme agrícola en aquest poble del Baix Camp arran de diverses irregularitats fetes públiques al passat mes d’octubre i que van deixar un forat econòmic de 4,5 milions d’euros. Una de les solucions per poder retornar els diners als afectats va ser precisament la venda dels actius, com ara les oficines, el magatzem i l’agrobotiga.En el cas de l’Ajuntament, segons explica l’alcalde Toni Abelló, l’adquisició de l’immoble permetrà disposar de nous despatxos per a serveis tècnics, serveis socials i fins i tot un arxiu municipal. «Si comprem ara, abans d’entrar en liquidació la cooperativa, podrem fer-ho a preu de taxació. D’aquesta manera ajudem al màxim a nivell econòmic», diu Abelló.Mentre la Cooperativa de l’Aleixar liquida la secció de crèdit i l’Ajuntament enllesteix la compra de les oficines, la Cooperativa de la Selva del Camp, COSELVA, s’espera per intervenir també en l’operació. En el seu cas s’han de fer amb el magatzem i l’agrobotiga, però abans els productors de l’Aleixar s’hauran d’agrupar en una Societat Agrària de Transformació (SAT) i, a partir d’aquí, COSELVA es fusionaria amb aquesta nova SAT. D’aquesta manera, la cooperativa selvatana s’estalviarà responsabilitats legals per a les més que probables pèrdues dels socis creditors arran de la fallida econòmica i les posteriors reclamacions. Pere Ferré, gerent de COSELVA –que no va anar a l’assemblea d’ahir–, assegura que «tot està planificat» per tal que acabin absorvint l’activitat agrícola de l’Aleixar. La compra dels actius es farà finançada pel fons de competitivitat del Departament d’Agricultura de la Generalitat que podria arribar als 400.000 euros.