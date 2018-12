Els carrers més cars de Tarragona es continuen localitzant a la zona de Músics

El carrer més car de tota la demarcació es troba a Cambrils, a tocar del Parc del Pescador

Actualitzada 27/12/2018 a les 19:21

El portal especialitzat en gestió immobiliària precioviviendas.com ha presentat les dades del mercat de compravenda d'habitatges a la demarcació de Tarragona durant el primer semestre de l'any 2018.Així, segons aquestes dades, el carrer més car per a comprar un habitatge a la demarcació de Tarragona és el carrer del Llevant de Cambrils, ben a prop del Parc del Pescador i de la zona de platges. El preu mitjà de l'habitatge en aquest carrer va ser de 3.005 euros el metre quadrat, molt per sobre de la mitjana provincial, que va ser de 1.413 euros el metre quadrat.Si el carrer del Llevant és el més car de tota la demarcació, la via més cara de la capital, Tarragona, és la que ocupa el segon lloc també provincial. Es tracta del carrer de Johan Sebastian Bach, a la zona de Músics, amb un preu mitjà de 2.996 euros per metre quadrat.En tercer lloc torna a posicionar-se una via cambrilenca, el carrer del Garbí, amb un preu de 2.961 euros per metre quadrat i a aquesta li segueix, també, una altra de Músics, la de Mozart, amb 2.920 euros el metre quadrat.De fet, els deu carrers més cars de la demarcació se'ls reparteixen Cambrils i Tarragona. En el cas de la capital, a més de les vies de la zona de Músics, a tocar del Camí de la Cuixa, també destaquen els preus d'un dels carrerons de la zona de la platja Llarga i el carrer d'Ernest Lluch.Un altre dels nivells d'anàlisis de les dades immobiliàries que ofereix precioviviendas.com és el de l'evolució dels preus a les principals localitats. D'aquesta manera, el carrer de la ciutat de Tarragona que ha experimentat un major increment de preus respecte de l'any anterior ha estat el carrer Mallorca, que ha vist com l'Habitatge ha passat a ser un 8,56% més car, amb un preu mitjà de 1.779 euros per metre quadrat.El segon espai que ha evolucionat a l'alça ha estat la rambla de Ponent del barri de Campclar. Allí el preu dels habitatges ha crescut un 8,3% durant el primer semestre de l'any, i ha passat a ser de 1.159 euros el metre quadrat.A aquests carrers els segueixen, per ordre descendent, l'avinguda Prat de la RIba, el carrer Riu Llobregat i el carrer Rovira i Virgili.Pel que fa a nivell provincial, el carrer que ha experimentat un major increment de preus s'ha registrat a Tortosa, el Passeig de l'Ebre, amb una variació del 22,4%. Li segueix l'avinguda de Pere el Cerimoniós de Reus, amb un increment del 10,45%.Les dades es basen en l'anàlisi dels preus de 167.057 habitatges dels municipis tarragonins de més de 25.000 habitants. En el cas de les dades corresponents a la demarcació, les xifres són les d'habitatges castastrats a municipis de més de 2.000 habitants.El Big Data que utilitza aquest portal, per a realitzar els estudis semestrals, està avalat pel Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Facultat de Matemàtica de la Universidad Complutense de Madrid.