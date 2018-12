Santa Maria torna a Montblanc

La imatge de la Mare de Déu del Cor ha estat restaurada i es presentarà aquest diumenge

Actualitzada 27/12/2018 a les 12:16

L’església de Santa Maria la Major de Montblanc està presidida per la imatge de Santa Maria, popularment coneguda com la Mare de Déu del Cor. Es tracta d’una magnífica talla de fusta, excepcional per la seva factura i elegància.El pròxim diumenge 30 de desembre, a les 11 del matí, es farà la presentació i benedicció de la imatge després d’haver passat per un procés de restauració que s’ha dut a terme al Taller Avall de Reus, sota la supervisió del departament de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. L’acte consistirà en la benedicció de la imatge, la celebració d’una missa d’acció de gràcies i els parlaments dels representants institucionals i dels tècnics que han dut a terme la restauració.El procés ha consistit en la pràctica d’anàlisis científics de l’extracció de mostres puntuals, anàlisis dels pigments, estratografia de capes i SEM sobre les mostres. La peça també ha estat sotmesa a la inflació de llum ultraviolada que ha posat al descobert molts repintats i danys provocats per la història tortuosa de la peça. A part de les anàlisis realitzades, s’ha procedit a la neteja de la peça, per tal d’eliminar els repintats i retornar la llum original a la policromia barroca.Després de dos mesos de treball, s’ha establert que aquesta talla de fusta policromada de 2,35 metres d’alçada i amb un pes de 158 quilos pertany al gòtic d’aproximadament meitats del segle XIV. S’ha arribat a aquesta conclusió gràcies a les mostres extretes de la policromia i a l’estudi de la fusta. Aquesta informació ha estat una gran descoberta, ja que fins al moment les aproximacions històriques que s’havien fet situaven la peça al segle XVI. La datació, a partir de les anàlisis, ha despertat un gran interès per la gran rellevància que li ha donat a la imatge.El projecte de restauració ha estat finançat majoritàriament per la Parròquia de Santa Maria de Montblanc i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montblanc, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.L’Església de Santa Maria la Major de Montblanc és una església gòtica del segle XIV que es troba situada a la part més elevada del nucli. Coneguda també com La Catedral de la Muntanya, es va construir en un enclau que antigament havia estat ocupat per una església romànica. A la talla de la Mare de Déu del Cor, elaborada amb fusta de xiprer, s’hi veu representada la Mare de Déu amb el Nen Jesús al braç, i la figura es conserva malgrat haver patit diverses vicissituds al llarg de la història. Així, durant la Guerra Civil, unes persones anònimes la van ocultar, salvant-la així de la destrucció. També va ser enviada cap a França, per tal de preservar-la, durant la retirada de l’exèrcit republicà, i va ser deixada en un dipòsit des d’on va ser restituïda al temple montblanquí. Pel seu destacat valor artístic, també va estar present en l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.