El subdelegat del govern espanyol a Tarragona també traslladarà les peticions de Trens Dignes perquè la nova R-16 connecti amb l'aeroport del Prat

Actualitzada 27/12/2018 a les 13:29

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha recollit, aquest dijous, les propostes de la plataforma Trens Dignes perquè la posada en marxa del nou tram ferroviari del Corredor Mediterrani no desarticuli la connectivitat interna del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per una banda, s'ha compromès a defensar davant Adif i Renfe que no es desmantelli l'actual línia de la costa quan entri en funcionament la nova variant entre Vandellòs i Tarragona. També demanarà que l'R-16 i l'R-15 estiguin connectades amb els aeroports del Prat i Reus i garanteixin la intermodalitat entre elles al Camp de Tarragona. Sabaté ha assegurat a la plataforma que els inversions de manteniment i adequació de l'R-15 estan garantides.