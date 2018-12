Els infants de la Pobla de Mafumet lliuren les cartes als Patges reials

Els emissaris de Melcior, Gaspar i Baltasar van desfilar en camell pels carrers del municipi

Els Patges reials de Melcior, Gaspar i Baltasar van fer ahir la seva entrada triomfal a la Pobla de Mafumet, un dels primers pobles del Camp de Tarragona on han començat a recollir els llistats de regals i desitjos dels més petits. Després de desfilar en camell pels carrers del poble es van dirigir al pavelló on van anar rebent, un a un, els centenars de nens que van fer cua per a poder lliurar les seves cartes amb els regals que esperen rebre la nit de Reis. La Pobla de Mafumet va posar el colofó final a la jornada festiva de Sant Esteve amb la projecció del mapping El Nadal de la Llum a la plaça de la Vila.El programa d'activitats de Nadal continua avui a la Pobla de Mafumet amb les activitats proposades dins del Parc Infantil de Nadal a l'aire lliure que s'organitza als jardins del pavelló. Està obert de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre. Durant tot el dia, se celebrarà el tradicional Torneig Dow de futbol base al Camp de futbol i la recollida de joguines solidària.Un dels actes més tradicionals es durà a terme diumenge, amb la representació de Els Pastorets, a les 19.30 h al Casal Cultural.