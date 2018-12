Els educadors es mobilitzen per reclamar més drets laborals

Una cinquantena de treballadors de la demaració es van reunir en una assemblea a Torreforta

Actualitzada 26/12/2018 a les 20:33

L'arribada massiva de menors estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya en els últims dos anys tensa el sistema de protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància l'Adolescència (DGAIA), que es fa càrrec d'aquests nois fins que assoleixen la majoria d'edat. Els educadors que treballen amb aquests joves cada dia denuncien situacions de centres sobre ocupats, agressions i problemes d'impagament per part de la DGAIA. Amb l'objectiu de posar en comú aquesta problemàtica, una cinquantena d'educadors del Camp de Tarragona es van reunir en una assemblea el passat 14 de desembre al centre cívic de Torreforta.«Fem una feina molt important, que de vegades és invisible», comenta un dels educadors que va impulsar aquest grup, que no vol donar el seu nom per por a represàlies. Aquest educador assegura que la «conflictivitat» als centres va en augment i que en algunes entitats es produeixen endarreriments de fins a 15 dies en els pagaments del sou. El 80% dels centres de primera acollida on viuen aquests nois són gestionats per entitats i fundacions privades. «L'excusa sempre és la mateixa. Ens diuen: 'La Generalitat no em paga i no et puc pagar'», explica. En un matí, educadors de Tarragona, Reus i altres municipis de la demarcació van aconseguir reunir 300 treballadors en un grup de WhatsApp. Els educadors treballen en serveis molt diferents. «Som una figura molt transversal. Tenim horaris molt diversos, condicions molt diferents i estem molt fragmentats», assenyala.Una de les propostes que va sorgir en l'assemblea és que hi hagi una estructura amb representants de diferents serveis», afirma aquest treballador. Després de les festes nadalenques tenen previst organitzar una segona assemblea. L'organització dels educadors coincideix amb la negociació del conveni col·lectiu entre treballadors, empreses i Generalitat. «Volem que vegin que el sector està mobilitzat i fer pressió per negociar el conveni», afegeix aquest home, que denuncia també l'obertura de centres sense personal qualificat per fer la feina.Entre les reclamacions destaca l'equiparació salarial i de condicions laborals entre els educadors que treballen directament per la DGAIA i els que ho fan en centres privats.