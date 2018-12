Els antics propietaris de Freixenet mantindran els cellers de vins, dos d'ells a Tarragona

L'operació, que inclou un total de sis cellers, costarà 15 MEUR i es preveu formalitzar abans del 31 de juliol

Actualitzada 27/12/2018 a les 21:02

La família Ferrer comprarà sis cellers al grup Freixenet. L'acord inclou bodegues situades fora de Catalunya i la filial de l'Argentina. Segons ha publicat el diari Expansión i ha confirmat l'ACN, l'operació costarà 15 milions d'euros (MEUR) i es preveu formalitzar abans del 31 de juliol.Un dels dos consellers delegats del grup, Pedro Ferrer Noguer, serà qui rubriqui la compra i es converteixi en el nou propietari dels sis cellers: els de Vionta (Rías Baixas), Valdubón (Ribera del Duero), Solar Viejo (la Rioja), Morlanda (Priorat), Fra Guerau (Montsant) i l'argentina Finca Ferrer.L'operació arriba després de l'aliança que van segellar Freixenet i Henkell, a través de la qual el grup alemany va passar a tenir el 50% de les accions de la companyia catalana.En el marc d'aquest acord, el grup ja va anunciar la voluntat de centrar-se amb el cava i els escumosos. I per tant, desinvertir en vins. Ara, la compra de les sis bodegues per part de la família Ferrer confirma aquesta estratègia. Es preveu, però, que les diferents marques de vi es continuïn comercialitzant sota el paraigües de Freixenet (a través d'un contracte de serveis que la família Ferrer signarà amb el grup).Al 2017, les vendes del grup Henkell & Co van pujar fins als 702 milions d'euros (MEUR), mentre que Freixenet SA va generar-ne 535. Juntes, les dues firmes donen feina a 4.000 persones arreu del món.