El jutge confirma la prohibició d'obrir i organitzar banquets a L'Encanteri

El restaurant va recórrer l'ordre de cessament de l'activitat de l'Ajuntament i demanava continuar obert com a mesura cautelar

Actualitzada 26/12/2018 a les 18:47

El jutjat del contenciós-administratiu número 2 de Tarragona ha confirmat la prohibició d'obrir i organitzar banquets al restaurant L'Encanteri de Vilallonga del Camp. L'empresa que gestiona l'establiment va recórrer l'ordre de cessament de l'activitat dictada per l'Ajuntament de Vilallonga del Camp i va demanar suspendre-la «com a mesura cautelar» mentre duri el procés que es litiga als jutjats.En un auto del 3 de desembre d'aquest any, el jutge desestima el recurs presentat per Gagrup VI S.L., l'empresa que gestiona el restaurant L'Encanteri i reafirma que haurà de continuar tancat. No només, això, el jutge considera que reobrir el restaurant per a la celebració de banquets podria suposar un perill pels usuaris.«La mesura no pot prosperar (...). Al meu judici, les activitats –el desenvolupament de les quals es pretén– funcionen sense aparentment la preceptiva llicència municipal i altres autoritzacions preceptives, la qual cosa col·lideix, sense dubte, amb el principi de salvaguarda de l'interès públic, ja que podria col·locar-se en situació de risc als hipotètics usuaris dels serveis oferts per l'actora», resol el contenciós-administratiu.D'aquesta manera, el jutge dóna la raó a l'Ajuntament de Vilallonga del Camp i també els veïns que van denunciar les activitats de l'establiment, els quals formen part del procés com a codemandats. L'empresa que representa el restaurant va presentar una denúncia contra l'ordre de tancament municipal, tot posant en dubte la idoneïtat de l'expedient amb què es va decretar el tancament del local.El litigi va començar a través de les denúncies dels veïns, que han de patir el soroll dels banquets fins a altes hores de la matinada. El passat mes de març, l'Ajuntament de Vilallonga del Camp va donar un termini improrrogable de 15 dies a L'Encanteri perquè cessés la seva activitat com a saló de banquets fins que no regularitzés la seva situació. Tot i això, els veïns asseguren que el restaurant continua obrint impunement i continua celebrant banquets i festes fins ben entrada la nit alguns caps de setmana.