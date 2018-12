Destrossen per Nadal el Tió a la plaça del Pòsit de Cambrils

Els fets han despertat la indignació dels veïns

Actualitzada 27/12/2018 a les 13:36

El Tió de la plaça del Pòsit de Cambrils va patir un atac la nit de Nadal. Segons va denunciar un veí a les xarxes socials, «l’any passat tenien unes mantes i les van robar i ara això, fa uns dies l’arbre de Nadal estava tirat al terra, és lamentable que per una cosa que decoració que tenim hi hagi gent que ho xafi i no tingui respecte». Aquest fet va despertar la indignació d’altres veïns, que afirmaven que «és preocupant el nivell d’incivisme d’aquest poble».Aquest tió forma part dels actes nadalencs a la vila. Fins la setmana passada, la canalla podia muntar-se sobre el tronc i fer-se la fotografia de rigor, o bé donar-li menjar. Un cop passat el dia de Nadal, el protagonisme passa ja als Reis Mags amb la cavalcada del proper 5 de gener a les 18.30 hores. L’endemà, com és tradicional, repartiran els regals casa per casa.