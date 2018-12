El comerç, on hi ha penjades pancartes a favor de la llibertat dels polítics empresonats, atribueix l'acció a grups espanyolistes

Actualitzada 26/12/2018 a les 13:49

La Pastisseria Santacana de Valls s'ha llevat, aquest dimecres 26 de desembre, dia de Sant Esteve, amb la façana i els vidres pintats amb esprai. Els amos del comerç ho han denunciat a través del seu perfil de la xarxa social Facebook, on han penjat un vídeo on es pot veure l'abast d'aquestes pintades.El negoci, on hi ha penjades pancartes a favor de la llibertat dels polítics empresonats, atribueixen aquesta acció incívica a grups espanyolistes. "La nit de Nadal els espanyols s’han divertit pel carrer de la Cort", publiquen a la xarxa social.