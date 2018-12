Organitzen un sopar de carmanyola a Mas d'Enric per celebrar el cap d'any amb Forcadell

L’acció, organitzada pel CDR del Camp de Tarragona, tindrà lloc aquest divendres 28 de desembre

Actualitzada 26/12/2018 a les 12:11

El CDR del Camp de Tarragona ha organitzat un sopar de carmanyola a Mas d’Enric amb el qual vola avançar el cap d’any per poder celebrar aquesta festa de manera reivindicativa davant del centre en què Carme Forcadell es troba empresonada. L’acció tindrà lloc aquest proper divendres 28 de desembre a les 21h.Els assistents a aquesta convocatòria volen acomiadar el 2018 i donar la benvinguda al 2019 tot demanant la llibertat dels polítics independentistes empresonats. Es demana a totes les persones que hi participin que es portin el sopar, una taula i una cadira i un instrument musical o cassola per fer soroll.L’acte estarà amenitzat amb la música d’Òscar Cid i també comptarà amb la presència del grup de persones que es concentra cada divendres a les 20h a la presó de Tarragona per reivindicar l’alliberament dels polítics que es troben a la presó.