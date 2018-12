Neix la Sant Silvestre ViP de Muntanya, amb sortida i arribada al Monestir de Poblet

La cursa compta amb un recorregut de 13,5 quilòmetres que transcorre per paratges naturals de Vimbodí i Poblet

Actualitzada 26/12/2018 a les 09:23

Vimbodí i Poblet acollirà, el proper 29 de desembre, la Sant Silvestre ViP de Muntanya, una cursa per acomiadar l’any enmig dels paratges naturals. La cursa, amb sortida i arribada al Monestir de Poblet, comptarà amb un recorregut de 13,5 quilòmetres, un desnivell positiu de 631 metres i una cota màxima de 1.041 metres i transcorrerà per camins i senders que formen part del Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de Poblet. Es podrà fer a peu, bé sigui caminant o corrent, en un màxim de 3,5 hores.L’hora de sortida de la prova serà a les 9.30h. Des del Monestir de Poblet, els participants enfilaran el barranc de la Pena i allà continuaran l’itinerari, que estarà totalment senyalitzat. Així mateix, hi haurà dos avituallaments al llarg del trajecte i també a la sortida i a l’arribada. Els participants que ho desitgin podran fer-la disfressats.La cursa està organitzada per l’empresa E4 Dreams amb el suport de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, el PNIN de Poblet i el Monestir de Poblet i és la primera d’aquestes característiques que es durà a terme en aquesta zona muntanyosa. La inscripció per participar en aquesta primera Sant Silvestre ViP ja és oberta al web d’E4 Dreams