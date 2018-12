Els alcaldes del Pacte de Berà demanen millores al servei de Rodalies

L'alcalde de l’Arboç va demanar l’augment de les freqüències de pas dels trens en direcció a Barcelona i Tarragona

Actualitzada 24/12/2018 a les 17:38

Els alcaldes del Pacte de Berà es van reunir el dijous passat al Vendrell amb Pere Macias, coordinador del Ministeri de Foment per als plans de la xarxa de Rodalies. Els alcaldes del Pacte de Berà van exposar un seguit de qüestions, relacionades tant amb Adif com amb Renfe que afecten els diferents municipis integrants del Pacte. També es va insistir sobre la necessitat de millorar el servei de Rodalies (puntualitat, ampliació d’horaris, servei cap al Camp de Tarragona...).L’alcalde de l’Arboç, Joan Sans, va demanar que s’augmentin les freqüències de pas del trens de rodalies en direcció a Barcelona i Tarragona com a part fonamental per tal de millorar el servei a la ciutadania. I a més, també va demanar la millora de l’accessibilitat a les andanes de l’estació de la vila.Recordem que el Pacte de Berà va néixer per aconseguir una solució al col·lapse de trànsit i als accidents a la carretera N-340. Tanmateix, un cop assolida en part aquesta solució amb els descomptes a l’autopista AP-7, els alcaldes han començat a treballar en altres àmbits territorials, com l’atenció sanitària o el transport ferroviari, en els quals hi ha problemàtiques que també comparteixen els seus municipis.