Detingut per intentar vendre unes canyes de pescar sostretes a Salou

El propietari havia denunciat al novembre la sostracció de diverses canyes valorades en 15.000 euros

Actualitzada 24/12/2018 a les 16:12

Un home de 37 anys, de nacionalitat italiana i veí de Salou, ha estat detingut aquest diumenge com a presumpte autor d’un delicte de receptació.Els mossos van iniciar la investigació arran d’un robatori amb força en un immoble de Salou. Segons la denúncia el lladre es va endur deu canyes de pescar i diversos materials de pesca, tot plegat valorat en 15.000 euros.Aquest diumenge, el denunciant va alertar la policia que un home venia unes canyes de manera particular i que aquestes podrien ser les sostretes en el robatori.Els mossos van establir un dispositiu aquest diumenge, dia que el denunciant va quedar amb el venedor per veure les canyes de pescar. Així, quan el venedor va ensenyar-li una canya al denunciant i aquest va comprovar que es tractava d’una de les seves, els mossos van actuar i van identificar i detenir l’home per un delicte de receptació.Durant aquest dispositiu, els mossos van recuperar dues de les canyes sostretes. Posteriorment, els agents van fer una entrada i escorcoll al domicili del detingut i van poder recuperar-ne dues més així com dues bosses amb material de pesca.El detingut, amb nou antecedents previs per delictes contra el patrimoni, ha passat aquest dilluns a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.