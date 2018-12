Aragonès: «Esperem que aquest sigui l'últim Nadal amb presos polítics i exiliats»

El vicepresident, que ha visitat a Forcadell al Catllar, ho veu «difícil» perquè «des de l’Estat hi ha una clara voluntat de persistir en la repressió»

Actualitzada 24/12/2018 a les 14:56

«No volem que el Tribunal Suprem decideixi el futur de Catalunya»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, s’han reunit aquest dilluns amb l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell al centre penitenciari de Mas d’Enric. Durant una trobada d’un parell d’hores, Forcadell els ha transmès que «té ganes d’afrontar el judici i que es produeixi com més aviat millor per defensar-se», segons ha explicat Aragonès. El vicepresident ha dit que espera que aquest sigui «l’últim Nadal amb presos polítics i exiliats», però admès que ho veu «difícil» perquè «des de l’Estat hi ha una clara voluntat de persistir en la repressió». Aquest dilluns a la tarda Aragonès visitarà l’exconsellera Dolors Bassa a Puig de les Basses i el dia de Nadal anirà a Lledoners.Sobre l’expresidenta de la cambra catalana empresonada a Mas d’Enric, al Catllar, Aragonès n’ha destacat que és «una dona forta i valenta» i que els ha demanat que transmetin «un missatge d’esperança i de seguir endavant amb els objectius polítics».Tal com ja va expressar al president Torra diumenge, Carme Forcadell també ha insistit que el 21-D «ho vam fer bé com a país, amb mobilitzacions pacífiques i que no vam deixar que el relat fals de violència que alguns volien imposar es convertís en realitat».El també conseller d’Economia ha explicat que amb aquestes visites volen traslladar a les preses i als presos «l’escalf de moltes persones» i abraçar-los en uns dies que no podran passar amb les seves famílies.Aragonès s’ha mostrat confiat que aquest sigui l’últim Nadal amb «presos polítics i exiliats» i ha insistit que treballaran des del Govern i des de la majoria parlamentària «perquè acabi la repressió» i que el futur de Catalunya «no el decideixi el Tribunal Suprem, sinó que es decideixi amb una votació lliure de la ciutadania».Precisament, és per això, ha dit Aragonès, que van demanar al govern espanyol la creació d’una taula de negociació política. «En van prendre nota i esperem que la resposta sigui positiva, però si no ho és seguirem fent noves propostes. L’important és que aquesta fase de diàleg porti a una negociació i permeti acabar amb una votació sobre el futur de Catalunya», ha insistit.