Altafulla renova la plaça Major

L'Ajuntament hi ha invertit 40.000 euros i les obres han durat 2 mesos

Actualitzada 24/12/2018 a les 13:33

Després de dos mesos d'obres, aquest dilluns el consistori d'Altafulla ha donat per finalitzada la renovació de la plaça Major del municipi. L'alcalde, Fèlix Alonso, acompanyat de la regidora de Participació Ciutadana, Montse Castellarnau; l’arquitecte del projecte, Xavier Mercadé, i el responsable de l’empresa EU Vendrell, encarregada de les obres, David Vendrell, han visitat aquest dilluns la zona renovada.L’alcalde explicava que aquesta obra donava resposta a una llarga reivindicació dels veïns. De fet, en l'enquesta ciutadana realitzada el 2017, aquesta obra era una de les prioritats expressades pels participants.La renovació de la plaça ha consistit en l'eliminació dels desnivells que hi havia i la instal·lació de bancs, arbrat, papereres i una font d’aigua potable. La plaça compta ara amb zones de diferents paviments per tal de donar un acabat estètic diferenciat en cada espai. D’aquesta manera, es divideix en zona arbustiva, zona de grava volcànica, camí central, separador mixt per a l’arbrat, talús d’heura, zona de sauló, i talús d’acer coarten.La inversió total ha estat de 40.000 euros.