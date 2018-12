Un passatger de la R16 sense bitllet amenaça de mort al revisor del tren

El comboi s’ha aturat a l’Hospitalet de l’Infant per a que els Mossos detinguessin l’amenaçador, que s’ha donat a la fuga

Actualitzada 23/12/2018 a les 18:29

Un tren de la R16 que sortia de l’estació de França, a les 12.43, en direcció Tortosa s’ha hagut d’aturar a l’Hospitalet de l’Infant per amenaces de mort al revisor del tren. El comboi tenia previst arribar a Tortosa a les 15.24 però ha circulat amb 40 minuts de demora per aquest altercat.Tot ha començat quan el revisor del tren estava demanant els bitllets als passatgers. Aquest s’ha aproximat a un grup de joves que viatjaven sense bitllet, just quan el tren passava per l’estació de Salou. El revisor els ha demanat que paguessin i aleshores, un dels tres joves, l’ha amenaçat de mort.El revisor ha demanat la presencia dels Mossos d’Esquadra a la següent estació, que era l’Hospitalet de l’Infant, on el tren s’ha aturat. Aleshores, dues patrulles dels Mossos han entrat al tren però els tres joves han aconseguit escapar sense que els agents aconseguissin veure’ls. El revisor ha presentat una denuncia i els Mossos d’Esquadra expliquen que estaran pendents per si els veuen per alguna altra estació de tren.