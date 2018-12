Tarragona manté l'esperança que avui toqui 'El Gordo'

El sorteig començarà a les 9 hores

Actualitzada 21/12/2018 a les 20:35

Els tarragonins tenen una cita avui amb el sorteig de la Loteria de Nadal que se celebra al Teatro Real de Madrid. A les 9 hores serà el moment en que caigui la primera bola del bombo i els nens de San Ildefonso comencin a cantar els premis.La província de Tarragona, juntament amb Àvila i Zamora, no ha estat tocada mai per la sort del 'Gordo' en els 206 anys d’història del sorteig extraordinari de Nadal. Avui, 22 de desembre, la història podria canviar.La província de Madrid, en canvi, ha estat la més agraciada fins ara i 'El Gordo' ha tocat en 92 ocasions, seguida per Andalusia (80), Catalunya (65), Comunitat Valenciana (50), País Basc (29), Castella i Lleó (26) i Galícia (22).Pel que fa a la despesa en dècims aquest 2018, els tarragonins només han gastat, de mitjana, 44,90€. La consignació de dècims del sorteig extraordinari de Nadal a Catalunya ha caiugt un 2,1% respecte a l'any passat, cosa que es tradueix en gairebé 10 milions d'euros menys. Tot i això, qualsevol número pot ser l'agraciat, encara que les probabilitats de que ens toqui només sigui del 5%.El premi gran, ‘El Gordo’, repartirà avui quatre milions d'euros a la sèrie (400.000 euros el dècim). Però si no som els afortunats, sempre ens quedarà el segon premi amb 1.250.000 euros; el tercer de 500.000 euros; dos quarts premis de 200.000 euros; o bé, vuit cinquens de 60.000 a la sèrie. I si no ha estat així, haurem de confiar amb els premis de la pedrea.En el pitjor dels casos, sempre ens quedaran dos oportunitats per ser una mica més rics amb la Grossa de Cap d'Any o amb el sorteig del 'Niño'.