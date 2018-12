El número premiat és el 03.347

Actualitzada 22/12/2018 a les 13:16

El primer premi de la loteria de Nadal s’ha fet esperar i per primera vegada ha tocat a Tarragona. El número afortunat és el 03.347 i a Altafulla i Camarles han venut un dècim, és a dir, han repartit 400.000€ cada localitat.El primer premi ha estat molt repartit arreu de l'Estat i també ha tocat a Cuenca, Osca, Biscaia, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Zamora, Corunya, Múrcia, Málaga, València, Barcelona, Saragossa, Alacant, Las Palmas, Sevilla, Avila, Granada, Asturias, Córdoba, Albacete Badajoz, Balears, Cadis, Girona, Gupúscoa, Lleida, Madrid, Ourense, Pontevedra i Sòria, entre d’altres.El ‘Gordo’ està valorat en 4 milions, 20.000€ per euro jugat i per primer cop en tota la història de la loteria de Nadal ha tocat en un municipi tarragoní.