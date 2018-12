Sancionen diversos comerços de Torredembarra per deficiències en productes

Es va immobilitzar el gènere i es van obrir els corresponents expedients sancionadors

Actualitzada 21/12/2018 a les 15:35

La Policia Local de Torredembarra i l'Agència Catalana de Consum han realitzat el 19 i 20 de desembre un operatiu sorpresa als establiments multipreu del municipi per comprovar la seguretat d'alguns productes i, especialment, de les joguines i articles nadalencs.L'actuació, arran de la campanya nadalenca, va finalitzar amb la detecció de 17 infraccions administratives relacionades amb deficiències dels productes i 4 infraccions per incompliments administratius i deficiències tècniques en els establiments. En aquest sentit, es va procedir a la immobilització del gènere, i l’obertura dels corresponents expedients sancionadors.Els productes han de complir tota una sèrie de requisits que garanteixin les condicions de seguretat d’acord amb el Reial decret 1801/2003 de 26 de desembre sobre Seguretat General dels Productes, i del Codi de Consum segons la Llei 22/2010, de 22 de juny. Les infraccions detectades van ser la manca d'informació que acompanya el producte, manca d'etiquetatge, manca d'avisos i instruccions d'ús i eliminació, manca d'instruccions de muntatge, manca de característiques del producte, manca de les autoritzacions o altres controls administratius preventius, com haver estat posat el producte en el mercat sense la corresponent declaració CE de conformitat, el marcat CE o qualsevol altra marca de seguretat obligatòria i manca de les dades mínimes que permetin identificar al productor.D’altra banda, la Policia Local continuarà les inspeccions en l’àmbit de la protecció dels consumidors i la detecció de les possibles irregularitats en determinats comerços per a la protecció i garantia dels comerciants i consumidors.