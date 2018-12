Salou invertirà 25.000 euros per millorar l'accessibilitat al tanatori

Els treballs començaran passat festes, un cop estiguin adjudicades i duraran un mes i mig

Actualitzada 21/12/2018 a les 15:02

L’Ajuntament de Salou invertirà prop de 25.000 euros en les obres de remodelació de la 1a fase del tanatori municipal. Es busca millorar-ne l’accessibilitat i crear un accés independent des del carrer; per tant deixant diferenciada l’entrada del cementiri a la que serà exclusivament del tanatori. A més, aquests treballs també serviran per adaptar-lo de manera que no hi hagi obstacles per a les persones amb mobilitat reduïda. Els treballs començaran passat festes, un cop estiguin adjudicades i duraran un mes i mig. En aquests treballs s’invertiran 24.762.000 euros.En paral·lel, el regidor de Serveis Interns i concessions, Jesús Barragán ha avançat que s’està treballant a nivell tècnic en la redacció d’una memòria valorada que ha de servir per fer una rentada de cara integral de l’aspecte de les dues sales de vetlla. Es canviarà el terra per un de parquet i s'instal·laran plaques de fusta a la paret de les sales per donar-li un aspecte més càlid. Aquests treballs es preveu executar-los durant el primer trimestre del 2019.El Consistori té també un estudi damunt la taula per tal de valorar la instal·lació en un futur més o menys immediat d’un crematori; ampliar la sala de cerimònies civils, en una fase posterior, a més de l’espai destinat a cementiri donat que encara hi ha terrenys municipals adjacents.Des de la creació del cementiri municipal l’any 1993 no s’havia fet cap reforma en profunditat de l’equipament.