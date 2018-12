L'Ajuntament de l'Aleixar formalitza una oferta de compra a la cooperativa

El dia 27 els socis voten la baixa de la Secció de Crèdit i els 114.000 euros que ofereix el consistori

L’Ajuntament de l’Aleixar ha fet una oferta formal de compra sobre les oficines de la Cooperativa Agrícola de l’Aleixar per 114.000 euros. En cas de materialitzar-se l’operació, els afectats per la fallida de la cooperativa podran recuperar part dels diners a través de la venda d’immobles abans del mes de febrer del pròxim any, quan es preveu que es presentarà el concurs de creditors.Mentrestant, l’assemblea de socis del pròxim 27 de desembre haurà de donar de baixa la Secció de Crèdit de la Cooperativa. Es tracta d’un pas necessari perquè l’entitat pugui rescabalar els diners del fons que es va crear l’any 2016 d’urgència –mitjançant el Decret Llei 2/2016, de 17 de maig i arran de la fallida de la Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils– per tal cobrir les possibles liquidacions de les seccions de crèdit.La Cooperativa Agrícola de l’Aleixar podria sumar –als 114.000 euros que aportaria el consistori de l’Aleixar per la compra de les oficines– els 420.000 euros que pagaria Coselva, que ja va mostrar el seu interès per adquirir el magatzem i l’agrobotiga. Aquesta operació, però, està supeditada a què finalment se li atorgui l’ajut per a la reestructuració de les cooperatives de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, tal com va assegurar el delegat territorial d’Agricultura a la darrera assemblea.La Cooperativa Agrícola de l’Aleixar vol que els afectats per la fallida recuperin part dels diners abans del 2 de febrer, la data límit per presentar un concurs de creditors. Això es podrà fer si abans d’aquest dia s’obté líquid mitjançant la venda d’immobles i a través del cobrament de préstecs que ja s’han anat regularitzant. A partir dels diners que n’obtingui, la intenció és que les quantitats es distribueixin en la proporció que cada dipositari té respecte al passiu.En la pròxima assemblea, prevista pel 27 de desembre, també està previst que es porti a votació l’aprovació els comptes del 2017, recentment formulats i que evidencien els desajustos entre actius i passius.D’altra banda, el jutjat d’instrucció número 3 de Reus manté el secret de sumari en la investigació sobre les causes que han provocat el forat econòmic en l’entitat.