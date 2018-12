Intervenen 149 joguines en una inspecció policial a Cambrils

No complien la normativa de seguretat

Actualitzada 21/12/2018 a les 17:07

La Policia Local de Cambrils i l’Agència Catalana de Consum ha inicia aquest dijous, 20 de desembre, l’operatiu 'Joguina Segura' per controlar l’estat d’aquests productes adreçats als infants, en el marc de la campanya nadalenca per al consum segur. En el dispositiu també hi van participar Inspecció de Treball i Seguretat Social, Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia.L’actuació conjunta ha consistit en la inspecció de quatre establiments: dos comerços minoristes multipreus i un de compra-venda de productes de segona mà. El resultat ha estat la detecció de diversos incompliments, que les persones responsables hauran d’esmenar i la retirada d’un total de 149 joguines. Entre els incompliments detectats hi ha la manca d’advertiments de seguretat i del marcatge de la CE, no informar del fabricant ni indicar el número de lot i altres incompliments d’etiquetatge.L’objectiu de la campanya és controlar comprovar que els articles que exposats a la venda i adreçats als infants s’ajustin a la normativa de seguretat, estiguin ben etiquetats i no es confonguin amb armes de foc.La Policia Local ha valorat molt positivament l’inici de la campanya i l’evolució descendent del nombre joguines comissades des que es van començar a fer aquestes inspeccions. Cal tenir en compte que en l’operatiu de l’any 2014 es van haver d’immobilitzar quasi 500 joguines.