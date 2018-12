El Govern aprova gairebé 113 milions per a obres a carreteres de Catalunya

La inversió a Tarragona serà de 14,20 milions d'euros

Actualitzada 21/12/2018 a les 17:36

El Consell de Ministres ha autoritzat avui la licitació de contractes per a conservació i explotació en carreteres de l'Estat a Catalunya per més de 85,3 milions d'euros, més 27,5 milions afegits més per condicionar el traçat de l'N-II entre Tordera (Maresme) i Maçanet de la Selva (Selva).Ha estat a la reunió del Gabinet de Pedro Sánchez celebrada a Barcelona, segons la informació facilitada pel Govern.Així, s'ha autoritzat la celebració de quatre contractes de serveis per a l'execució de diverses operacions de conservació i explotació en carreteres de l'Estat en sectors de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per un valor de 85,31 milions d'euros.Aquests contractes tenen l'objectiu de realitzar els treballs de serveis de comunicacions, serveis de vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica, enllumenat, senyalització variable i col·locació de semàfors.A més, s'inclouen les tasques d'establiment d'inventaris i reconeixements d'estat, funcionament de la carretera, programació, coordinació, seguiment i informació de l'execució dels treballs, actuacions de suport a l'explotació, estudis d'accidentalitat i informes de seguretat viària.També es realitzaran els treballs de desbrossament, fresats i reposició del ferm, neteja de cunetes i, en general, totes les tasques de conservació ordinària de les vies al seu càrrec.En el cas de Tarragona, on s'invertiran 14,20 milions d'euros, s'adequarà l'A-7 del quilòmetre 1.121 al 1.151; l'N-340 entre els quilòmetres 1.058 i el 1.146; l'N-245 entre el 10,950 i el 13,120; i a l'N-340a.L'altre acord assolit és el relatiu a la licitació del contracte d'obres per condicionar la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, per un import de 27,5 milions d'eurosUna actuació que afecta un tram de 7,3 quilòmetres i que forma part del Pla N-II, dissenyat per millorar la seguretat d'aquesta carretera, amb actuacions com la rectificació de corbes per aconseguir una velocitat de projecte de 80 quilòmetres per hora, la remodelació de les interseccions existents i l'adaptació de les vies i camins de servei per garantir l'accessibilitat als diferents nuclis de població i propietats adjacents.