Cinc detinguts per vendre droga a través d'una associació cannàbica de Torredembarra

La Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Local va intervenir 3 quilos de cabdells marihuana llestos per vendre, 400 grams de haixix i més de 3.000 euros en efectiu

Actualitzada 21/12/2018 a les 10:11

La Guàrdia Civil del Vendrell i la Policia Local de Torredembarra han desmantellat un punt de venda de droga a Torredembarra. La investigació, iniciada arran de queixes veïnals i que ha durat 6 mesos, es centrava en l’Associació Cannàbica Medicinal New Project. Els agents han detingut un total de cinc persones i han decomissat 3 quilos de cabdells de marihuana a punt per vendre, 400 grams d’haixix, més de 100 dosis d’oli d’haixix preparades també per a la venda i més de 3.000 euros en efectiu.L’associació cannàbica de Torredembarra desenvolupava una activitat delictiva consistent en la venda al detall de substàncies estupefaents. El seu modus operandi consistia en la distribució i venda de droga utilitzant les infraestructures de Medicinal New Project. Gràcies a l’elevat volum d’actes aixecades per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana, es va poder vincular dita associació amb el punt de venda desmantellat, ja que presumptament aquest lloc s’utilitzava com a punt de venda de marihuana i haixix.Les diligències policials practicades ja estan en coneixement del Jutjat d'Instrucción 7 d'El Vendrell.