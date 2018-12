Adif adjudica un nou contracte per a la implantació de l'ample internacional ferroviari

La inversió anirà als trams Castellbisbal-Martorell i al Sant Vicenç de Calders-Vila-seca

Actualitzada 21/12/2018 a les 17:29

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adjudicat un nou contracte per a la implantació de l’ample internacional al corredor mediterrani amb un tercer carril. La inversió puja als 13,8 milions d’euros i inclou el subministrament i el transport dels rails que s’instal·laran als trams Castellbisbal-Martorell i Sant Vicenç de Calders-Vila-seca. El contracte contempla el lliurament de 14.200 tones de carrils.D’aquest volum, 14.000 tones corresponen a barres de 90 metres i 200 tones a barres de 18 metres. El contracte també preveu el transport fins a la planta de soldadura per configurar trams de carril de 270 metres i, posteriorment, fins als trams on es farà el muntatge de la via.La instal·lació del tercer carril o tercer fil entre Vila-seca i Castellbisbal permetrà la circulació de trens de mercaderies en ample mixt (ibèric o internacional). El tram més endarrerit és el Castellbisbal-Martorell i l’adjudicació d’aquests treballs era indispensable per poder desencallar la connexió de la línia existent cap al nord amb el tercer carril que s’està instal·lant a la banda sud, entre Martorell, Sant Vicenç de Calders i Vila-seca.