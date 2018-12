Traslladen en estat greu a Bellvitge el conductor d'un camió que ha bolcat a les Piles

Els Bombers han hagut d'excarcerar l'home, que ha estat evacuat pel SEM en helicòpter fins al centre sanitari

Actualitzada 20/12/2018 a les 16:13

Un home ha resultat ferit greu, el migdia d'aquest dijous 20 de desembre, després de bolcar amb el camió que conduïa a la C-241d, al terme municipal de les Piles. Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar l'home, ja que havia quedat atrapat al vehicle, i posteriorment el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha evacuat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge.El sinistre s'ha produït a les 12.05h al punt quilomètric 22 de la carretera local C-241D, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, un camió que transportava grava ha bolcat i el seu conductor ha quedat atrapat dins del vehicle. Fins al lloc s'hi han traslladat un total de cinc vehicles terrestres dels Bombers, que han dut a terme les tasques d'excarceració per rescatar l'home.Un cop els Bombers han aconseguit treure del vehicle el conductor, el Servei d'Emergències Mèdiques l'ha evacuat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Bellvitge, on ha ingressat en estat greu.