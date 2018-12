'De la terra a la taula' promourà l'ocupació entre joves del Baix Camp

Està destinat a nois entre 16 i 29 anys

Actualitzada 20/12/2018 a les 16:33

Orientació, formació i ocupació

Preinscripció

Uns 60 joves d'entre 16 a 29 anys del Baix Camp en situació d'atur es beneficiaran d'un nou projecte de Garantia juvenil 'De la terra a la taula' que promou l’ocupació.La iniciativa, que es desenvolupa en el marc de la convocatòria del programa Singulars, l'organitza Idetsa (l’empresa municipal de desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), l’Ajuntament de Cambrils, el Consell Comarcal del Baix Camp i l’IMFE Mas Carandell, aquest últim com a entitat coordinadora. S’espera que la implementació del mateix tingui un impacte del 30% d’inserció laboral com a mínim.Es tracta d’oferir itineraris d’orientació, formació i inserció per reforçar l’ocupabilitat d'aquests nois, a partir de la dinamització dels sectors agroecològic i agroalimentari, considerats estratègics a la comarca i que des de les administracions es volen impulsar.Les accions s'inicien amb la selecció de les persones participants i el procés d’orientació professional inicial per competències, personalitzat, a mida per cadascuna de les persones que participin al programa. Tres orientadors/es professionals, des de Idetsa, Ajuntament de Cambrils i Consell Comarcal, faran aquesta primera acció i seran el referent de cada jove durant tot el projecte. Aquestes accions tindran lloc a les instal·lacions de les entitats participants al projecte, i en qualsevol municipi de la comarca.A la segona fase els participants hauran d’escollir entre tres alternatives formatives: producció agroecològica, transformació del producte agroalimentari i Indústria agroalimentària 3.0.'De la terra a la taula' contempla també prospecció i contacte amb les empreses del territori per tal de potenciar la inserció de les persones participants. Aquesta prospecció anirà a càrrec de Mas Carandell.L’inici d’aquesta actuació és imminent i durarà fins el desembre de 2019. La preinscripció per poder participar a la selecció de participants és oberta i es pot formalitzar presencialment en una de les quatre entitats organitzadores, o bé per Internet a través del web mascarandell.cat.No és la primera vegada que les quatre entitats es coordinen per portar a terme programes de caire ocupacional, amb bons resultats. Al 2016 ja van col·laborar per implementar el Programa Integral d’Ocupació Juvenil Baix Camp, i al 2017 per desenvolupar el Programa Integral d’ocupació Baix Camp, en aquella ocasió adreçat a majors de 30 anys amb situació d’atur de llarga durada, i que va assolir un 50% d’ocupació.El programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i per fons provinents de la Conferència Sectorial d’Empleo y Asuntos Laborales, regulat per l’Ordre TSF/142/2018. La Garantia juvenil, per la seva part és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.