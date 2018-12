La desena edició del Gran Recapte aconsegueix més de 4.400 tones d'aliments

A Tarragona s'han recollit 502 tones

Actualitzada 20/12/2018 a les 19:51

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han tancat el recompte final de la desena edició del Gran Recapte amb una xifra de més de 4.400 tones d'aliments. La campanya es va dur a terme els dies 30 de novembre i 1 de desembre. Els organitzadors de la iniciativa calculen que més d'1,9 milions de persones han fet donacions en els 2.926 punts de recollida habilitats a 363 municipis de Catalunya. A més, hi han col·laborat 28.313 voluntaris. A banda, més de 90.000 quilos d'aliments s'han aconseguit a través dels donatius en línia, iniciativa que es posava en marxa per primera vegada. Una altra novetat era que s'han substituït 250.000 bosses de plàstic per 80.000 bosses reutilitzables.Per àmbits, el Banc d'Aliments de Barcelona ha recollit prop de 3.100 tones de menjar. El de Tarragona ha recollit 502 tones. El de Girona 427. I el de Lleida 287.Els organitzadors agraeixen la col·laboració de les cadenes de distribució per transportar més de 10.000 contenidors, fet que, indiquen, equival a mobilitzar 350 tràilers de gran tonatge o 5.000 furgonetes arreu de Catalunya.Aquestes cadenes també han col·laborat fent una aportació extraordinària de producte en funció de la quantitat recaptada als seus establiments. A banda hi col·laboren empreses de transport i de logística.Els aliments recaptats es van començar a distribuir el dilluns 3 de desembre i està previst que el repartiment duri 3 mesos. En aquests moments els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya atenen 200.000 persones a través d'una xarxa de 618 entitats col·laboradores.