La Canonja dóna 100.000 euros per a la remodelació del centre de La Munyaneta

El consistori ha atorga una subvenció per als anys 2018 i 2019

Actualitzada 20/12/2018 a les 19:27

L’Ajuntament de La Canonja i la Fundació La Muntanyeta han signat avui un conveni de col·laboració per la posada en funcionament del nou centre d’atenció a persones amb paràlisi cerebral al barri de Bonavista de Tarragona. En el marc d’aquest conveni, el consistori atorga a la Fundació una subvenció de 100.000 euros que es farà efectiva en dos pagaments. El primer, serà corresponent a aquest any 2018, i el següent, per al proper any 2019. Aquesta subvenció es destinarà, concretament, a les instal·lacions de fontaneria i d’alguns rails grua que requereix el nou equipament.El nou centre social La Muntanyeta Bonavista permetrà ampliar l’atenció i les activitats destinades a les persones amb paràlisi cerebral, i així donar resposta a la demanada i llistes d’espera actuals. La Fundació treballa en aquest projecte de rehabilitació de l’antic institut del barri de Bonavista des del 2015. Les obres avancen segons el calendari previst, i la intenció és que finalitzin a finals del 2019. El nou equipament esdevindrà una residència per a 60 persones i un centre ocupacional de 50 places.La Fundació La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral de persones afectades per paràlisi cerebral i etiologies similars. La seva finalitat és defensar els seus drets, a més d’oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar de les seves famílies.