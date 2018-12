L'incident no va causar ferits

Actualitzada 20/12/2018 a les 09:39

Un total de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar, el matí d'ahir dimecres, a causa d'un incendi d'un quadre elèctric en un magatzem de la Masó. L'incendi no va provocar cap persona ferida.Els Bombers van rebre l'avís a les 10.46h que s'havia produït un incendi al número 5 del carrer Sant Isidre. En concret es tracta d'un magatzem situat a la planta baixa d'un edifici de tres plantes on va cremar el quadre elèctric, sense cap més afectació. L'incident no va causar cap ferit i es va tancar poc abans de les 12 del migdia.