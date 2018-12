L'alcalde de Montblanc també acaba la vaga de fam

Josep Andreu demana que divendres hi hagi una mobilització «contundent», però «pacífica i democràtica»

Aquí us anuncio que deixo la vaga de fam i crido a una monilitació pacífica i democràtica demà divendres pic.twitter.com/K3SDbcswCY — Josep Andreu (@jandreud) 20 de desembre de 2018

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), també ha decidit acabar la vaga de fam que va iniciar dijous passat després que Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn hagin decidit posar fi a la protesta. En un vídeo difós a través de les xarxes socials, Andreu ha mostrat «gratitud» i «admiració» amb els presos en la defensa de les llibertats i els ha enviat «una abraçada molt càlida» després que hagin estat sense ingerir aliments fins a 20 dies. El batlle de Montblanc ha demanat que la de divendres sigui una jornada «de protesta i de lluita contundent», però no violenta i pacífica. Andreu ha subratllat que tallar carreteres i protestar és un dret que tenen els ciutadans.«Hem de demostrar a Espanya, a Europa i al món que no estem d’acord en absolut amb aquests empresonaments, ni amb aquest judici tan monstruós que es prepara, ni amb tots els abusos del sistema judicial espanyol per impedir que puguem accedir a la justícia europea», ha conclòs l’alcalde republicà.