Ho ha anunciat Elsa Artadi després de la reunió del Consell Executiu

El Govern ha nomenat el vallenc Cèsar Puig Casañas director general de Serveis Consultius i Coordinador del Gabinet Jurídic. Ho ha anunciat Elsa Artadi després de la reunió del Consell Executiu.La Fiscalia ha sol·licitat 11 anys de presó per l'exsecretari de la Conselleria d'Interior per rebel·lió. També van demanar la mateixa pena per a l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero i per a l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler.