Busquen un home que va atracar amb un ganivet una administració de loteria de la Pineda

L'individu es va fer amb la recaptació després d'intimidar la dependenta amb l'arma blanca

Actualitzada 20/12/2018 a les 10:15

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i localitzar un individu que el passat dimarts va atracar amb un ganivet una administració de loteria de la Pineda. L'home va entrar a l'administració situada al carrer Amadeu Vives, va intimidar la dependenta amb l'arma blanca i va fugir a peu amb la recaptació.Els fets es van produir el vespre del passat dimarts, quan un home encaputxat va entrar a l'administració de loteria en qüestió i va intimidar a la dependenta amb un ganivet tot exigint-li que li entregués la recaptació. La dona va obeir les seves ordres i li va entregar una quantitat de diners que no ha transcendit. Després, l'individu va fugir a peu del lloc amb el botí.Els Mossos d'Esquadra es van traslladar fins al lloc i van iniciar una cerca de l'individu que va cloure sense èxit. Per aquest motiu, el cos de la policia autonòmica ha obert una investigació per tal d'identificar-lo, localitzar-lo i detenir-lo.