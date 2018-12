Vandellòs II s'atura completament per reparar la fuita a l'edifici de contenció

El CSN informa que l'origen de l'avaria es troba en una soldadura de la vàlvula d'aïllament de la línia de drenatge d'un dels generadors de vapor

Actualitzada 19/12/2018 a les 19:11

La central nuclear Vandellòs II està en fase d'aturada completa –parada freda- després que aquest dimarts s'hi detectés una fuita d'aigua a l'edifici de contenció. El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat d'aquesta maniobra després que personal de la planta accedís aquest dimarts a la tarda a la zona on es trobava l'avaria després que el titular, ANAV, portés la planta atòmica a una aturada calenta. Inicialment, mitjançant la visualització per càmera, els tècnics van poder ubicar la fuita sota el generador B sense poder precisar més. La inspecció posterior va permetre acotar l'origen de la fuita a la línia de drenatge del mateix generador, concretament a la soldadura de la vàlvula d'aïllament de la línia de drenatge, fet que suposa una fuita en la barrera de pressió.L'aplicació de la maniobra de parada freda està prevista en les Especificacions Tècniques de Funcionament per aquests tipus de casos, segons ha precisat el CSN. L'organisme ha remarcat que la seva inspecció resident a la central ha supervisant «en tot moment» les actuacions dutes a terme per ANAV. De moment, el succés s'ha classificat provisionalment com a nivell 0 –de forma preliminar- en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i no hauria suposat impactes en els treballadors, el públic ni el medi ambient.Tot i això, aquest dimecres al matí Ecologistes en Acció ha denuncia que la fuita detectada a Vandellòs II afecta el circuit primari de refrigeració, «el mateix element clau per a la seguretat» que en la del 8 d'abril passat. Segons el portaveu de l'entitat, Francisco Castejón, l'aparició d'una nova fuita «és alarmant perquè, o bé no es va reparar bé, o bé les inspeccions realitzades no van ser suficients». Per tot plegat, creuen que la central de tornar a posar en funcionament fins que no es conegui el motiu d'aquesta nova fuita i es prenguin les mesures perquè no es repeteixi. A més, l'entitat torna a demanar que no es renovi el permís d'explotació de la central, que expira el juliol del 2020.