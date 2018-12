Valls adjudica les obres d'urbanització de la carretera del Pla i del passeig dels Caputxins

S’invertirà 1,3 MEUR en les actuacions, que començaran a principis de l’any que ve

Actualitzada 19/12/2018 a les 19:17

La junta de govern de l’Ajuntament ha acceptat la proposta de la mesa de contractació per adjudicar a l’empresa Tecnologia de Firmes SA, per un import d’1.346.584 euros IVA inclòs, les obres d’urbanització del passeig dels Caputxins, carretera del Pla i carrers adjacents. Es tracta d’un àmbit d’actuació de gairebé 11.000 metres quadrats que inclou també la renovació i modernització dels serveis públics d’aigua, clavegueram i enllumenat. Es preveu que, un cop fets els tràmits administratius, les obres comencin a principis de 2019 per la zona de la carretera del Pla.Al passeig dels Caputxins el projecte sobresurt per posar en valors els elements patrimonials d’aquest històric passeig de 185 metres de longitud. Al principi del passeig s’ha projectat una plataforma viària a un sol nivell que, a més de facilitar i fer més còmoda la mobilitat dels vianants, comptarà amb un paviment diferenciat per acabar generant l’efecte urbanístic d’un espai en format de plaça presidit pel monument als Xiquets de Valls, emblemàtica obra del fet casteller erigida fa prop de 50 anys per l’escultor vallenc Josep Buquets.De manera similar s’ha previst actuar a la part alta del passeig per destacar els tres edificis històrics de la Biblioteca Popular, l’església de la Mare de Déu del Lledó i la Casa de Cultura. En aquest àmbit, la secció vial seria també a un sol nivell, s’utilitzaria paviment diferenciat i, a la vegada, s’eliminarien els aparcaments per alliberar la zona de cotxes estacionats. D’aquesta manera, es crearia l’efecte d’un espai en format de plaça al final del passeig que destacaria visualment aquesta cruïlla presidida pels tres edificis.A banda de l’actuació als dos extrems per destacar els edificis i elements històrics i patrimonials, a la resta del passeig es manté la configuració actual amb l'espai central per a vianants de set metres d'amplada i es renova tot el paviment. Es conservarien els arbres i també els punts de llum actuals característics del passeig, tot i que es restaurarien i es modernitzaria la instal·lació elèctrica i es canviarien a tecnologia led per augmentar la lluminositat i reduir consum energètic. Les voreres laterals s'ampliarien fins, com a mínim, els 1,2 metres per a facilitar la mobilitat dels vianants.La reurbanització de la carretera del Pla en el seu tram entre les places Font de la Manxa i de la Creu situarà voreres amb amplades superiors als 3 metres. A més, l’obra inclou la urbanització de tots els carrers que enllacen amb la carretera del Pla (carrers Veciana, Maria Codina, Priorat del Lledó, Sant Magí i Francesc Rodon i Queralt) i, a les cruïlles amb aquests vials, el vianant no haurà de baixar ni pujar de la vorera per creuar-los, sinó que la vorera tindrà continuïtat al mateix nivell.També la major part dels passos de vianants són elevats i adaptats per eliminar barreres arquitectòniques i garantir que els vehicles redueixin la velocitat. A més, els passos de vianants inclouran paviment especial adaptat a normativa que indicarà a les persones cegues de l’existència d’una cruïlla i les guiarà pel punt on creuar-la.