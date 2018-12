La investigació del brot de sarna del Vendrell continua oberta

A banda dels 24 detectats, no n’hi ha més

Actualitzada 18/12/2018 a les 19:57

El Departament de Salut manté oberta la investigació epidemiològica del brot de sarna que es va detectar a la residència i al centre ocupacional de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, el passat octubre i que es va fer públic el 29 de novembre. Segons el Departament de Salut, no s’han diagnosticat nous casos, dels 24 que es van detectar ara fa un mes, i el departament de Salut no donarà per tancat el brot fins passat dos períodes d’incubació de la infestació, fins el febrer de 2019, segons ha confirmat a Diari Més.Salut assegura que el primer cas es va produir entre una de les persones usuàries però es desconeix encara com es va infestar. Des de la detecció del brot, el Departament de Salut ha pres mesures informatives mitjançant una carta enviada per la direcció de la Fundació i oferint sessions presencials a persones usuàries i familiars, i també al personal treballador. D’altra banda, les persones diagnosticades i els seus contactes han rebut el pertinent tractament. També s’ha procedirt a la revisió mèdica de les persones usuàries dels centres per descartar possibles casos no diagnosticats. S’ha ofert, a més, un tractament preventiu a les persones usuàries del taller i dels pisos tutelats. Finalment, s’ha dut a terme accions de vigilància activa per detectar precoçment l’aparició de possibles nous casos, segons ha informat Salut. Dels 24 casos diagnosticats, un total de 18 persones eren usuàries del centre i els 6 restants eren treballadors. El primer cas va ser detectat l’1 d’octubre, mentre el darrer es va diagnosticar el passat 23 de novembre. Tot i que detectar l’origen de la sarna és difícil perquè a les instal·lacions hi passen moltes persones, fonts de Salut ja va informar aleshores que la font d’exposició d’aquesta malaltia era una persona usuària del centre.