L'ATM del Camp de Tarragona manté les tarifes de transport públic per al 2019

Els usuaris s'han incrementat al voltant d’un 2,3%

Actualitzada 19/12/2018 a les 15:17

Evolució del transport públic durant el 2018

El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona ha aprovat mantenir les tarifes dels títols de transport públic per a l’any 2019.Pel que fa el preu de les targetes sense contacte reutilitzables que serveixen per carregar i recarregar els títols de transport del sistema tarifari del Camp de Tarragona, també s’han mantingut, conservant el mateix preu que l’any 2018. El preu per les targetes és de 3,5 euros, 35 per la T-12 i gratuïta per a les persones en situació d'atur.Per tal de saber quin títol s’adapta millor a les necessitats de cada usuari, l'ATM recomana utilitzar el ' Cercador de títols ATM ' per facilitar l’elecció de l’abonament.L’ATM preveu tancar el 2018 amb una xifra propera als 20,9 milions. Això significa un increment d’un 2,3% respecte de l’any 2017 i, en valors absoluts, suposa guanyar més de 400.000 usuaris.La T-MES ha crescut un 11,84%, mentre que la T-50/30 i la T-10/30 ho han fet un 8,52% i un 4,36%, respectivament. Aquestes dades constaten que continua millorant el nivell de recurrència dels usuaris amb aquests abonaments que aporten més fidelitat, així com una millor relació preu/viatge. Cal destacar també l’increment d’un 19,25% en la utilització del títol T-12, per a nens i nenes de 4 a 12 anys. La utilització del títol T-10 es consolida tot i enregistrar un lleuger descens d’un -0,72% respecte del 2017.