El projecte solidari de Jordi Savall

Una orquestra formada per músics refugiats, a la Gala Benèfica de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:17

El pròxim divendres 21 de desembre l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca acollirà la 16a edició de la seva Gala benèfica a benefici de la Fundació Josep Carreras per a la Lluita contra la leucèmia. En aquesta ocasió els protagonistes del concert seran els músics de l’Orquestra Orpheus XXI, un conjunt musical de caràcter professional format per músics immigrants i refugiats procedents de diversos països, essencialment de la mediterrània, que ha estat format per iniciativa del músic Jordi Savall.Aquest és un projecte que el músic català, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural el 2008 i Artista per la Pau escollit per la UNESCO, va iniciar fa quatre anys, després de visitar alguns camps de refugiats. «En veure aquesta tragèdia humana em vaig plantejar de quina manera podia ajudar», explicava aquest dimarts Jordi Savall durant la presentació del concert. La resposta va ser el projecte ‘Orpheus XXI. Música per la Vida i la Dignitat’, pel qual es va seleccionar un grup de músics de diferents països que, des de fa dos anys, han estat treballant en un repertori que es podrà escoltar aquest mateix divendres a Vila-seca.El programa del concert inclou cançons tradicionals del Marroc, Tunísia, Bangladesh, Síria o l’Afganistan, entre altres, i els músics actuaran sota la direcció del músic siri Moslem Rahal. «Tots són músics molt creatius, amb una gran capacitat d’improvisar. La seva música sona com si hagués estat acabada de composar, perquè provenen de països on la música té una gran tradició oral, i on moltes vegades no hi ha partitures», explicava Jordi Savall. Amb ells, actuaran quatre joves cantants que formen part dels cursos pedagògics del projecte Orpheus XXI a Barcelona.La Gala contra la leucèmia es va començar a celebrar l’any 2002. En aquella ocasió va actuar el tenor Josep Carreras, i posteriorment han passat per Vila-seca artistes de la talla de les sopranos Isabel Rey, Ofèlia Sala, Pilar Jurado, Lynne Dawson, Barbara Hannigan, Ainhoa Arteta i María Bayo; la contralt Ewa Podles; la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera; els tenors Jaume Aragall, Sergi Giménez i Josep Bros; el baríton, Àngel Òdena; l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu, i la gran veu del cante flamenc, Estrella Morente, sempre amb una gran resposta del públic. En aquest sentit, Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia, assegurava aquest dimarts que «les gales benèfiques a l’Auditori Josep Carreres són una de les accions solidàries més potents per la Fundació».El concert d’Orpheus XXI serà aquest divendres a les 21h. El preu de l’entrada és de 50 euros, i també hi ha una Fila 0 per fer donatius. Totes les persones que comprin una entrada per a la Gala també podran assistir al concert que Jordi Savall oferirà a l’Auditori Josep Carreras el pròxim 1 de febrer.